Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı - Son Dakika

TOKYO/COTABATO Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkentinde, Başbakan Hacı Murat İbrahim'in partisinin adayları kazandı.

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi rakamlarına göre BARMM başkenti Cotabato City'de belediye yönetimi el değiştirdi.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim liderliğindeki "United Bangsamoro Justice Party" (UBJP) adayları, hafta başında düzenlenen yerel seçimleri kazandı.

Sonuca göre 36 bin 151 oy elde eden Muhammad Ali Bruce Matabalao, Cotabato City Belediye Başkanlığına seçildi. Matabalao, 2021'de istifa eden kadar 3 dönem şehir meclis üyeliği görevini yürütmüştü.

Yarışa, "Nationalist People's Coalition" adayı olarak giren Frances Cynthia J. Guiani-Sayadi ise sandıkta mağlup oldu.

Sayadi, 2016'dan beri Cotabato City Belediye Başkanlığını yürütüyordu.

Diğer bölgeler

Seçimde 33 bin 50 oy kazanan Johari Abu Butch da, Cotabato City Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi.

Johari Abu Butch, 2019'da vefat eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer'in oğlu.

UBJP adayları Mindanao'da nüfusları 20-70 bin arasında değişen Sultan Mastura, Barira, Pandag, Northern Kabuntalan, Upi, Datu Blah Sinsuat, Pagalungan, Buluan, Mangudadatu ve Guindulungan bölgelerinde de belediyeyi kazandı.