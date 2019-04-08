Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Finansal İşleri Portalda Paylaşılacak

Filipinler'de ocak ve şubatta yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetimi, yerel yönetimin finansal işleri ve anlaşmalarını gösteren çevrimiçi bir portal açtı.

Filipinler'de ocak ve şubatta yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetimi, yerel yönetimin finansal işleri ve anlaşmalarını gösteren çevrimiçi bir portal açtı.



Yerel haber sitesi Business Mirror'ın haberine göre, portal, seçmenlerin finansal işlerin yanı sıra yerel yönetimin bütçesinin nasıl idare edildiğini ve harcandığını anlamalarını sağlayacak.



Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, portalın "ahlaklı yönetim ve finansal faaliyetlerin nasıl ele alındığı konusunda şeffaflık politikasının parçası" olduğunu söyledi.



Portalda bütçe, finansman, ihale ve halka arz anlaşmaları ve işleri açıkça görülebilecek.



Bangsamoro Geçiş Hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek



Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in, 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.



80 üyeden oluşan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC), 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

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