Bank Asya'nın avukatı Karakuş'un avukatına 1 yıl yasaklama cezası - Son Dakika

FETÖ'den yargılanan Bank Asya ile örgütün firari emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş'un avukatlığını yapan İbrahim Temur'un FETÖ'den hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mahkeme, duruşma savcısının talebi üzerine Temur'a, sanığın avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi.

Avukat Orhan Karakuş'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Karakuş'un avukatı İbrahim Temur katıldı. Sanık ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanık Karakuş'un savunması öncesi söz isteyen duruşma savcısı, sanığın avukatı Temur'un da FETÖ'den yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Terörle Mücadele Kanunu'na göre Temur'un sanığın avukatlığını yapamayacağını ifade eden savcı, Temur'un mahkemeden yasaklanasını talep etti. Temur, FETÖ kapsamında yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Temur'a sanığın avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi. Kararın incelenmek üzere Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığına gönderilmesine hükmeden mahkeme, sanık Karakuş'un savunmasının bir sonraki celse alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bank Asya ile örgütün firari emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Orhan Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışmıştı. Yaklaşık iki yıl aranan Karakuş, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan operasyonla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada Karakuş'un FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014 yılında Bank Asya hesabına 2.5 milyon lira yatırdığı, TMSF'nin bankaya el koyması üzerine hesabındaki paraları çektiği tespit edilmişti.

(Abdullah Sarica/İHA)