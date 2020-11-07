Ankara'da yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Ankara'da saklandığı evde yakalanan FETÖ/PDY firarisi Kamil Yavuz Malkatan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan ve örgütte yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Kamil Yavuz Malkatan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kapsamında aranıyordu.

Özkan ARSLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA,