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Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası

07.12.2021 17:33
Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası

Bank Asya'nın ortağı olan Kamil Yavuz Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Bank Asya'nın ortağı olan Kamil Yavuz Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da 6 Kasım 2020 yılında sahte ehliyetle yakalanan Malkatan'ın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Asya Katılım Bankası hissedarı olan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 500 bin TL hesap bakiyesi çıkaran Malkatan'ın ByLock kullandığı ve örgütün üst düzey isimleriyle uzun bir süre iletişim kurduğu dosyaya eklendi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve aleyhine olan beyanların somut bilgilere dayanmadığı gerekçesiyle suçsuz olduğunu iddia eden Malkatan beraatini talep etti. Kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, Malkatan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'sahtecilik' suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - ANKARA

Bank Asya, 6 Kasım, Ankara, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
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