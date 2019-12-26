Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.U. gözaltına alındı. 2014-2016 yılları arasında Kdz. Ereğli Bank Asya Şubesi'nin müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Onur Altındağ/İHA)

Zonguldak, Bank Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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