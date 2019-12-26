Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014-2016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.U. gözaltına alındı. 2014-2016 yılları arasında Kdz. Ereğli Bank Asya Şubesi'nin müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Onur Altındağ/İHA)
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