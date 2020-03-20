Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz - Son Dakika Dünya

Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz

6 saat önce

Bank of America, Covid-19 salgınının etkileri hakkında yaptığı uyarıda, "Resmi olarak ekonominin resesyona girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş" şeklinde bir açıklamada bulundu

Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz, System.String[]

Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.


Bank of America ekonomisti Michelle Meyer, perşembe günü yayınladığı notta, "Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş. Bu süreçte birçok kişi işini, servetini kaybedecek ve ciddi güven kaybı olacak" ifadelerini kullandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:58 

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