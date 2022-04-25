Bank Of China 2,05 Milyar ABD Dolarına Eşdeğer Yeşil Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
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Bank Of China 2,05 Milyar ABD Dolarına Eşdeğer Yeşil Tahvil İhraç Etti

25.04.2022 18:09
Bank Of China 2,05 Milyar ABD Dolarına Eşdeğer Yeşil Tahvil İhraç Etti

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Bank of China, Makao Özel İdari Bölgesi, Singapur ve Lüksemburg'daki üç denizaşırı şubesi tarafından ihraç edilen ve toplam ölçeği 2,05 milyar ABD dolarına eşdeğer olan üç yeşil tahvili yurtdışında başarıyla fiyatlandırdı.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Bank of China, Makao Özel İdari Bölgesi, Singapur ve Lüksemburg'daki üç denizaşırı şubesi tarafından ihraç edilen ve toplam ölçeği 2,05 milyar ABD dolarına eşdeğer olan üç yeşil tahvili yurtdışında başarıyla fiyatlandırdı. Bankadan yapılan açıklamada, çalkantılı piyasa ortamına rağmen işlemin, yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek kaliteli yatırımcılar tarafından tercih edildiği kaydedildi. Açıklamada, işlemden elde edilen fonun, yurtiçi ve yurtdışında yenilenebilir enerji, yeşil projeler, temiz ulaşım, yeşil binalar, sürdürülebilir su kaynakları ve atık su yönetimi gibi yeşil projelerin desteklenmesinde kullanılacağı belirtildi. Banka, Çin'in yeşil kalkınma stratejisini desteklemeyi, yeşil finansman uygulamalarını teşvik etmeyi ve ekonomik, çevresel ve sosyal faydaların koordineli gelişimine yardımcı olmayı sürdüreceğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bank Of China 2,05 Milyar ABD Dolarına Eşdeğer Yeşil Tahvil İhraç Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bank Of China 2,05 Milyar ABD Dolarına Eşdeğer Yeşil Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
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