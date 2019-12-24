Bank yanındaki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bank yanındaki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Bank yanındaki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

6 saat önce

İZMİT'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi.

Bank yanındaki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı, System.String[]
İZMİT'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi. Valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Dar Sokak'taki bir bankın yanına bırakılan valiz ve battaniyeyi gören vatandaşlar polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanında bulunan valiz için bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizin boş olduğu görüldü. Sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Patlatılan valiz ve yanındaki battaniye ise polis tarafından götürüldü.


- İzmitkocaeli
Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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