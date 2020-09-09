Banka aracını soyan hırsız Ankara Adliyesi'ne sevk edildi - Son Dakika

Banka aracını soyan hırsız Ankara Adliyesi'ne sevk edildi
Banka aracını soyan hırsız Ankara Adliyesi'ne sevk edildi Başkent'te zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi Ankara Adliyesi'ne götürüldü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi'nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı...
Banka aracını soyan hırsız Ankara Adliyesi'ne sevk edildi
ANKARA - Başkent'te zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi Ankara Adliyesi'ne götürüldü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi'nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı kullanan şoför araç içerisinde yer alan 5 milyon TL'den fazla parayı çalarak kaçmıştı. Olay öncesinde 2 bankaya daha uğrayarak buralara paraları teslim eden zırhlı araç şoförü A.B. üçüncü bankaya geldikten sonra sadece kendisinin bildiği zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçta yer alan 5 milyon TL'den fazla parayı alıp kaçtı. Daha önce kaçış güzergahında belirlediği yere park ettiği abisi S.B.'ya ait 06 JV 629 plakalı aracın yanına giderek kaçmaya çalıştı. A.B. Eryaman'da tuttuğu günü birlik kiralık dairede çaldığı paralar ile birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro'da emniyet işlemleri tamamlanan zanlı, abisi ve eşi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
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