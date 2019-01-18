Son Dakika Haberleri: Banka Aracının Altındaki Şüpheli Kutu Paniğe Neden Oldu

Banka Aracının Altındaki Şüpheli Kutu Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Banka aracının altındaki şüpheli kutu paniğe neden oldu Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı metal kutu boş çıktıZONGULDAK - Zonguldak'ta bir bankaya ait aracın altında bulunan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi.

Banka aracının altındaki şüpheli kutu paniğe neden oldu
Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı metal kutu boş çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir bankaya ait aracın altında bulunan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan metal kutu boş çıkınca çevredekiler rahat bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki otoparkta bulunan aracın altında şüpheli paket ihbarında bulunuldu. Şüpheli kutunun bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildiren vatandaşlar, kısa süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle meraklı gözlerle olayı izlemeye başladı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından hazırlıklarına başladı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli kutuyu fünye ile patlattı. Ekiplerce polis otosunun yanına getirilen metal kutu boş çıktı.
Kutunun boş çıkması ile hem polis ekipleri hem de vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ekipler yapılan çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Polis, Zonguldak, 3. Sayfa
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