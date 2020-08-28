Banka çalışanı 23 yılda 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi - Son Dakika

Banka çalışanı 23 yılda 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Şanlıurfa'da 23 yıldır çalıştığı bankada müşterilerin hesaplarından kendi hesabına 3 milyon TL para aktardığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Banka çalışanı 23 yılda 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi, System.String[]

Şanlıurfa'da 23 yıldır çalıştığı bankada müşterilerin hesaplarından kendi hesabına 3 milyon TL para aktardığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 23 yıldır bir bankada çalışan A.G. (49) isimli şahsın, müşterilerin hesabından küçük meblağlarla toplam 3 milyon lirayı kendi hesabına aktardığı belirlendi. Müşterilerden birinin fark etmesi üzerine gözaltına alınan A.G. 'Bankacılık Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma dev ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Halfeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banka çalışanı 23 yılda 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi - Son Dakika

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