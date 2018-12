Banka Çalışanı Zimmetine 15 Milyon TL Geçirip, Kayboldu

ANTALYA'da, bir bankanda müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışan Oğuzhan T., zimmetine 15 milyon TL geçirip, ortadan kayboldu. Antalya Cumhuriyet Savcılığı , polis tarafından aranan Oğuzhan T. ile suça iştirak ettiği belirlenen çeşitli şirketlerde çalışan 8 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki bir bankasın şubesinde ticari kredilere bakan girişimci müşteri ilişkileri temsilcisi Oğuzhan T., 15 Ağustos 2018 tarihinde, bireysel müşteri ve şirket hesap bilgilerini kullanarak, sahte belgelerle 15 milyon TL kredi çekti. Bir süre sonra yıllık izne ayrılan Oğuzhan T., geri dönmedi. Bunun üzerine banka tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, Oğuzhan T.'nin zimmetine 15 milyon lira geçirdiği tespit edildi. Bankanın Genel Müdürlüğü, zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Oğuzhan T.'nin zimmetine sahte belgelerle para geçirdiğini belgeleyen müfettişler, bazı şirketlerin çalışanlarıyla ortak hareket ettiğini de tespit etti. Bunun üzerine Oğuzhan T. ve şirket çalışanları M.Ö., M.A, H.Y., M.Y., M.G., Ö.Ö., Ş.Y. ve İ.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.9 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada halen firari olan Oğuzhan T.'nin, bankada hesabı bulunan kişi ve şirketlerin hesap bilgilerini kullanarak para çektiği, böylece 'bankacılık zimmeti suçu'nu işlediği, bazı şirket personellerinin de 'özel belgede sahtecilik suçu'na iştirak ettiği belirlendi.Çeşitli şirketlerde çalışan M.Ö., M.A, H.Y., M.Y., M.G., Ö.Ö., Ş.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y., M.A., İ.K. ve M.G. sorgularının ardından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Oğuzhan T. ve diğer şüpheliler hakkında 5411 sayılı 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, firari sanık Oğuzhan T.'nin farklı tarihlerde, müştekilerin hesaplarından bilgileri dışında usulsüz krediyle para çekmek suretiyle 'Bankacılık zimmeti' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarını, diğer şüpheliler M.Ö., M.A., H.Y., M.Y., M.G., Ö.Ö., Ş.Y. ve İ.K.'nin suça iştirak etmek suretiyle 'özel belgede sahtecilik suçu'nu işlediği belirtildi. Mahkeme, Oğuzhan T.'nin hangi tarihler arasında bankada görev yaptığı ve görev tanımının mahkemeye ulaştırılması için de ilgili banka şubesine müzekkere yazdı.Sanıkların yargılanmasına 3 Ocak'ta başlanacak. - Antalya