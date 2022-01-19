Banka çalışanlarını rehin aldığı için gözaltına alınan Lübnanlı, açlık grevi başlatacak - Son Dakika

Lübnan'da parasını çekemediği gerekçesiyle dün banka çalışanlarını rehin aldığı için gözaltına alınan vatandaş, serbest bırakılmaması halinde açlık grevine gireceğini belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetine bağlı Cib Cenin beldesindeki bankada bazı çalışan ve müşterileri dün rehin alan Abdullah Es-Sayi'nin serbest bırakılması için bazı vatandaşlar hükümet konağı önünde oturma eylemi başlattı.

Haberde, Sayi'nin de serbest bırakılmaması halinde açlık grevine gireceğini söylediği ifade edildi.

Bankadaki tüm parası olan 50 bin doları çekme talebi kabul edilmeyen Sayi, etrafa benzin döküp şubedekileri yaklaşık 3 saat rehin almıştı. Banka memurlarının talebi reddetmesi üzerine söz konusu kişi önce bankayı bombayla patlatma ve yakma tehdidinde bulunmuştu.

Güvenlik güçlerinin bankaya gelmesi ve ikna çalışmaları sonucu Sayi'nin, talep ettiği 50 bin doları hesabından çektiği ve şubeye gelen bir aile ferdine teslim ettiği belirtilmişti.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de, kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasının çekebileceğini duyurmuştu.