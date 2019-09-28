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Banka çalışanlarının dikkati, dolandırılmaktan kurtardı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen emekli H.B.B., banka çalışanlarının dikkati sayesinde 81 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Banka çalışanlarının dikkati, dolandırılmaktan kurtardı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen emekli H.B.B., banka çalışanlarının dikkati sayesinde 81 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde yeni emekli olan H.B.B.'yi, telefon dolandırıcıları kendilerini emniyette görevli başkomiser olarak tanıtarak, 'Adın FETÖ/PDY davasında geçiyor. Dosyayı kapatmak için işbirliği yapman ve söyleyeceğimiz hesaba 81 bin TL yatırman gerekiyor' diyerek ikna etti. Emekli ikramiyesini çeken H.B.B.'nin, banka önünde uzun süre telefonla konuşma yapması banka görevlilerini şüphelendirdi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, H.H.B.'nin parayla vezneye yaklaştığı sırada uyarıda bulunarak durdurdu. Emekli H.B.B. banka çalışanlarının dikkati sayesinde 81 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Edremitbalıkesir
Altınoluk, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
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