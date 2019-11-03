Son Dakika Haberleri: Banka camını çekiçle kırıp içeri girmeye çalışan kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Banka camını çekiçle kırıp içeri girmeye çalışan kişi yakalandı

Banka camını çekiçle kırıp içeri girmeye çalışan kişi yakalandı

7 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bankaya camını çekiçle kırıp girmeye çalışan kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bankaya camını çekiçle kırıp girmeye çalışan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki banka şubesinin camını çantasından çıkarttığı çekiçle kırmaya çalışan Osman B. (23) çevredekiler tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Osman B. gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasında çekiç, bıçak ve tornavida gibi malzemeler bulundu.

Zanlının bankanın camını kırma anı ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Banka camını çekiçle kırıp içeri girmeye çalışan kişi yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:31 Kaynak: AA
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