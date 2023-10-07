Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika

Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada

Son Güncelleme: 07.10.2023 16:52

Zeytinburnu'nda bankadan para çeken bir kişiyi takip eden ve otomobilin içine bıraktığı 693 bin lirayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda para ve bir tabanca ele geçirildi.

Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilin içine bıraktığı 693 bin lirayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Parası çalınan kişiyi anbean takip eden hırsızlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 15 Eylül tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. isimli şahıs bankadan 693 bin lira para çektikten sonra otomobilinin içinden çalındığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, 2 şüphelinin S.Y.'yi bankadan çıktıktan sonra takip ettiği belirlendi. Polisler, otomobiliyle seyir halinde olan S.Y.'yi, beyaz bir araçla takip eden şüphelilerin mağdurun otomobilini park ettiği yer de sağ ön camını kırarak içinde 693 bin lira bulunan siyah poşeti çaldıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde bahse konu olan olayı gerçekleştiren George S. ve 1 suç kaydı bulunan Nikoloz N. olduğu belirlenen şahıslar Başakşehir'de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 dolar, 16 bin lira ve 1 tabanca ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken S.Y.'yi takip ettikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Banka, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika
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