Banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120,9 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 120 milyar 872 milyon lira oldu.

BDDK tarafından eylül ayına ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin

Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 59 milyar 663 milyon lira, finansal kiralama alacakları 48 milyar 99 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 731 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin eylül itibarıyla dönem net karı 895 milyon lira ve öz kaynakları 10 milyar 53 milyon lira oldu.

Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 33 milyar 411 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 30 milyar 53 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 438 milyon lira oldu. Yılın 9 ayında 1 milyar 200 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 7 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti.

Banka dışı finans kesiminin net karı 2,5 milyar lira oldu

Tüketici finansman şirketlerinin eylül sonunda aktif büyüklüğü 27 milyar 798 milyon lira, finansman kredisi alacakları 23 milyar 50 milyon lira ve takipteki alacakları 2 milyar 435 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 2 milyon lira ve dönem net karı 441 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120 milyar 872 milyon lira ve dönem net karı 2 milyar 536 milyon lira oldu.