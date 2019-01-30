Son Dakika Haberleri: Banka Görevlisini Bıçakla Rehin Alan Soyguncu Tutuklandı

Banka Görevlisini Bıçakla Rehin Alan Soyguncu Tutuklandı

1 saat önce

ADANA'da müşteri gibi girdiği banka şubesinde kadın gişe görevlisinin boğazına bıçak dayayarak kasadaki 100 bin TL'yi alan ve yine aynı kadın görevliyi rehin alarak, kaçmaya çalışan soyguncu tutuklandı.

Banka Görevlisini Bıçakla Rehin Alan Soyguncu Tutuklandı, System.String[]
ADANA'da müşteri gibi girdiği banka şubesinde kadın gişe görevlisinin boğazına bıçak dayayarak kasadaki 100 bin TL'yi alan ve yine aynı kadın görevliyi rehin alarak, kaçmaya çalışan soyguncu tutuklandı.

Şehmu Alptekin(28), 28 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine müşteri gibi girdi. Bir süre bekledikten sonra da yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkartıp, gişeye yaklaştı. Diğer müşteriler ve çalışanların gözü önünde bıçağı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boğazına dayayıp, kasadaki paraları istedi. 2 deste halinde toplam 100 bin TL'yi alan Alptekin, Gülhan G.'yi boğazına dayadığı bıçakla rehin alarak, dışarı çıktı. Rehine görevliyle banka şubesinden yaklaşık 30 metre uzaklaşan Alptekin'i tesadüfen olay yerinden geçen motosikletli güven timi ekibi gördü. Hemen duruma müdahale eden sivil polisler, Alptekin'i üzerine atlayarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Şoka giren Gülhan G. ise güçlükle sakinleştirildi. İfadesinde paraya ihtiyacı olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini söyleyen Şehmuz Alptekin sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

-GÖRÜNTÜ - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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