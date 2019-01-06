Son Dakika Haberleri: Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

1 saat önce

– Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi, System.String[]
– Costa  Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bankanın önünde yaşanan hırsızlığa müdahale eden güvenlik görevlisi, açılşan karşılıklı ateş sonucu yaralanırken hırsızların ikisi olay yerinde üçüncü ise hastanede hayatını kaybetti. - Rica

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Costa Rica, Dünya
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