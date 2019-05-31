Son Dakika Haberleri: Banka güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Banka güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi

44 dakika önce

Kırşehir'de, polis ekipleri özel bankalarda çalışan güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi verdi.

Banka güvenlik görevlilerine
Kırşehir'de, polis ekipleri özel bankalarda çalışan güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi verdi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polisevi salonunda eğitim semineri düzenledi.
Gelişen teknoloji ile dolandırıcılık tür ve şekillerinde değişimler görüldüğünü vurgulayan ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının arttığını ve hayali senaryolar üzerinden vatandaşların dolandırıldığını vurguladı.
Bazı durumlarda bu tür kişilerin telefonla arayarak kendilerini polis, savcı gibi sıfatlarla tanıttığına dikkati çeken ekipler, bankaların özel güvenlik görevlilerine kamu spotu da izletti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel güvenlik görevlilerinin banka önlerinde bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda mutlaka polisle irtibata geçmeleri gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:53 Kaynak: AA
Polis, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlediği filmlerden esinlenip soygun yapan şahıs, tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'a kanlı infaz! Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banka güvenlik görevlilerine "iletişim yoluyla dolandırıcılık" eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]