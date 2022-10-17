Banka hesabı dolandırıcılığında saldırganların hedefi 'kimlik avı' - Son Dakika
Üye Girişi

Banka hesabı dolandırıcılığında saldırganların hedefi 'kimlik avı'

17.10.2022 10:07
Banka hesabı dolandırıcılığında saldırganların hedefi 'kimlik avı'

Elektronik banka hesabı dolandırıcılıklarında siber saldırganların GSM hatları yolu ile kimlik avı saldırıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Eskişehirli Av.

Elektronik banka hesabı dolandırıcılıklarında siber saldırganların GSM hatları yolu ile kimlik avı saldırıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Eskişehirli Av. Murat Osman Kandır, "Son zamanlarda artan dolandırıcılık ile hem hesaplar kolay bir şekilde boşaltılıyor hem de krediler çekilerek büyük zararlar veriliyor" dedi.

Av. Murat Osman Kandır, dijital dönüşüm çerçevesinde gerçekleşen banka hesabı dolandırıcılıkları hakkında çeşitli bilgiler vererek önerilerde bulundu. Bankacılık sektörünün siber saldırganların en öncelikli hedefleri arasında olduğuna dikkat çeken Eskişehirli Av. Kandır, pandemi ile birlikte tüm bankacılık hizmetlerinin internet üzerinden verilmeye başlandığının altını çizdi. Elektronik bankacılığın bankalara ve müşterilere inanılmaz bir fayda sağladığını belirten Kandır ayrıca, "Son zamanlarda artan elektronik bankacılık şifre ve giriş bilgileri, siber suçlular tarafından ele geçirilerek hem banka hesapları boşaltılıyor hem de krediler çekilerek büyük zararlara sebebiyet veriyor" diyerek sözlerine devam etti.

"GSM hatları bankacılık dolandırıcılığında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir"

"Meydana gelen elektronik banka hesabı dolandırıcılıklarının hemen hemen tamamında erişimde kullanılan parolalar tahmin edilmiyor aksine müşterilerin elektronik bankacılıkta kullandıkları bilgi işlem cihazlardan farklı yöntemlerle ele geçiriliyor" diyen Kandır, "Yöntemlerden biri de kimlik avı saldırılarıdır. Siber saldırganlar tarafından kimlik avı saldırıları ile elektronik bankacılık erişim bilgileri ele geçiriliyor. Bu veriler ile birlikte yasal olmayan yollarla elde edilen GSM hatları, banka hesabı dolandırıcılığında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir" şeklinde konuştu.

"Adlı süreçler ile karşılaşıp 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanıyorlar"

"E-ticaret sitelerinde ve internet üzerinden satış yapabilen platformlarda kişinin bilgisi olmadan banka hesaplarının dolandırıcılıklarda kullanılması da bir diğer tehdit unsurudur" diyen Kandır, konu ile alakalı olarak cümlelerine şu şekilde sürdürdü:

"Kişisel veri ihlallerinden elde edilen bilgiler ile oluşturulan bazı bankacılık ürünleri, dolandırıcılık mağduriyetlerinde sıklıkla gerçekleşebiliyor. Müşterilere kolay kullanım imkanı verilmesi amacıyla yeterli güvenlik ve kimlik doğrulama işlemleri yapılmadan oluşturulan bu tür bankacılık ürünleri, dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Kişilerin TC kimlik numaraları başta olmak üzere ad ve soyadı bilgilerini ele geçiren saldırganlar kolayca banka hesabı oluşturup suç işleyebiliyor. Kimlik bilgileri kendilerinden habersiz kullanılarak oluşturulan banka hesaplarının sahibi de meydana gelen suç sonrasında adli süreçler ile karşılaşıp 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanıyorlar. Bu tür suçların engellenmesi için mutlaka GSM hatlarının kullanıma açılması esnasında kimlik bilgilerinin dikkatli kontrol edilmesi, merdiven altı GSM hat sağlayıcılarına müsaade edilmemesi, bankacılık ürünlerinin mutlaka yeterli güvenlik ve kimlik doğrulama işlemleri yapılmadan oluşturulmaması ve müşterilerin sürekli bu tür saldırılara karşı uyarılması gerekiyor." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu Banka promosyonu alanlar dikkat Banka promosyonu alanlar dikkat
Kaynak: İHA

Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Banka hesabı dolandırıcılığında saldırganların hedefi 'kimlik avı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:41:56. #1.13#
SON DAKİKA: Banka hesabı dolandırıcılığında saldırganların hedefi 'kimlik avı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement