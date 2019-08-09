Son Dakika Haberleri: Banka hesabına yanlışlıkla yatan 177 bin euro ile kaçan kişiye 10 ay hapis cezası
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Banka hesabına yanlışlıkla yatan 177 bin euro ile kaçan kişiye 10 ay hapis cezası

1 saat önce

Fransa'da banka hesabına yanlışlıkla yatan 177 bin euro ile kayıplara karışan şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak kendisinden hâlâ haber alınamıyor.

Banka hesabına yanlışlıkla yatan 177 bin euro ile kaçan kişiye 10 ay hapis cezası, System.String[]
Fransa'da banka hesabına yanlışlıkla yatan 177 bin euro ile kayıplara karışan şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak kendisinden hala haber alınamıyor.

Fransa'nın Perpignan kentinde mahkeme, 2017 yılında banka hesabına bir İBAN hatası sonucu 177 bin euro yatan ve bu parayı geri vermeyerek izini kaybettiren kişiyi gıyaben yargıladı. Kayıp bulunursa 10 ay hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca borcunu da ödemek zorunda.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
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