Banka hesabından 3,2 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 tutuklama, 12 gözaltı - Son Dakika
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Banka hesabından 3,2 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 tutuklama, 12 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, bir müşterinin hesabında bulunan 3,2 milyon TL ile bir miktar dövizi başka hesaba aktaran banka çalışanı tutuklandı.

Banka hesabından 3,2 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 tutuklama, 12 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir müşterinin hesabında bulunan 3,2 milyon TL ile bir miktar dövizi başka hesaba aktaran banka çalışanı tutuklandı. Bu kişiyle hareket ettiği tespit edilen 12 kişi de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kaçmaya hazırlanan şüphelilerden 5'inin evlerinde bu sabah için alınmış uçak bileti bulundu.

Polise başvuran bir kişi, Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesindeki hesabının boşaltıldığını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı ve banka müfettişleri polislerle birlikte hesapları incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonunda banka çalışanı M.F.B.'nin bir kişinin hesabındaki 3.2 milyon TL,14 bin 491 dolar ve 3 bin Euro paranın bankanın başka bir müşterisinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde yine M.F.B.'nin ayrıca bir müşterinin banka hesabındaki parayı ise başka şahısların hesaplarına aktardığı belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından M.F.B. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları kabullendi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Banka müfettişi ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda, dolandırıcılığın planlı şekilde yapıldığı ortaya çıkarıldı. M.F.B. ile birlikte hareket eden 13 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin olayın ortaya çıkmasının ardından başka illere kaçmaya hazırlandıklarının belirlenmesi üzerine polis ekipleri savcılık kararıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerine yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüpheliye ise ulaşılamadı.

Adreslerinde yapılan aramalarda 5 şüphelinin saat 05: 20 uçağı ile İstanbul'a gitmek için aldıkları uçak biletleri bulundu. Aktarılan paralara ait banka dekontları ve bir miktar para ele geçirildi.

12 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.


Gaziantep, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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