Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2) - Son Dakika

Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)

22 dakika önce

HEPSİ TUTUKLANDIVatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2), System.String[]

HEPSİ TUTUKLANDI

Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Gebze Adliyesi, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:04 Kaynak: DHA
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