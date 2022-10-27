Kolombiyalı iki hırsız, İstanbul'un göbeğindeki bankadan 2.5 milyon TL nakit para çaldı - Son Dakika
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Kolombiyalı iki hırsız, İstanbul'un göbeğindeki bankadan 2.5 milyon TL nakit para çaldı

28.10.2022 08:48

İstanbul Şişli'de bankadan nakil için poşetlenerek banko kenarına bırakılan paraları çalan iki Kolombiya uyruklu şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları öğrenilen hırsızlık şüphelilerinin üzerinden yaklaşık 2 milyon 500 bin lira tutarında döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İstanbul'da bir bankada dün saat 13.30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından harekete geçen polis, hırsızlığı gerçekleştirenlerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C (40) olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.

KOLOMBİYALI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 090 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi. Kolombiya uyruklu 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

GÖREVLİ MASADAN AYRILINCA OLANLAR OLDU

Bankaya müşteri gibi giren şüphelilerin, hırsızlığı, banka çalışanlarının masalarından ayrıldıkları sırada gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, siyah giysili ve şapkalı şüpheli, diğer müşterilerle birlikte koltukta otururken karşısındaki bankoda görevli banka çalışanı masasından kalkarak dışarı çıkıyor. Bunun üzerine ayağa kalkan şüpheli etrafı gözetleyerek bankoya yöneldiği sırada bir çalışanın daha dışarı çıkacağını fark ediyor.

BEZ TORBAYLA ALIP KAÇIYOR

Banka içinde dolaşmaya devam eden şüpheli, 2'nci görevlinin de dışarı çıkmasının ardından tekrar bankoya yöneliyor. Müşterilerin de banko tarafına bakmadığı bir anı kollayan şüpheli içeri girdikten sonra direkt olarak poşetlenerek yere bırakılmış paralara yöneliyor. Banko kenarına bırakılmış 3 balyadan 2'sini yanında getirdiği bez torbaya yerleştirdikten sonra dışarı çıkıyor.

Kaynak: DHA
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Sarp Sınır Kapısı, Kolombiya, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiyalı iki hırsız, İstanbul'un göbeğindeki bankadan 2.5 milyon TL nakit para çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiyalı iki hırsız, İstanbul'un göbeğindeki bankadan 2.5 milyon TL nakit para çaldı - Son Dakika
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