Son Dakika Haberleri: Banka hisselerinde açığa satış yasağı devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Banka hisselerinde açığa satış yasağı devam ediyor

Banka hisselerinde açığa satış yasağı devam ediyor

24 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine geçen hafta getirilen açığa satış yasağının, "depo koşulu" kaldırılarak sürdürülmesini kararlaştırdı.

Banka hisselerinde açığa satış yasağı devam ediyor, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine geçen hafta getirilen açığa satış yasağının, "depo koşulu" kaldırılarak sürdürülmesini kararlaştırdı.

Borsa İstanbul Çarşamba günü, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank  ve Yapı Kredi hisselerine açığa satış yasağı getirdi. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yasağın geçici olduğu ifade edilmiş, ancak ne kadar süreceği belirtilmemişti.

SPK'dan yapılan açıklamada yedi banka için 16 Ekim'de yürürlüğe konan "Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek payları için depo şartı" ve Mülkiyetinde ilgili banka "payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi" uygulamalarının bugünden itibaren yürürlülükten kaldırıldığını açıkladı.

SPK açıklamasına göre 16 Ekim'de yürürlüğe giren "Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesi"  ve "kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılması" uygulaması ise sürüyor.


Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
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