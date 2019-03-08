Banka Hisselerine Gelen Satış Baskısı ile Negatif

Yükselişi ile TKFEN (%3.29) dikkat çekerken, TAVHL (%-6.09) düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse oldu. ABD- Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olmaz üretime gireceğiz" açıklamalarıyla siyasi gerilimin bir süre daha devam edeceği görülmekte olup ilgili haber akışları takip edilecektir. TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancılar 1 Mart haftasında net 198.7 milyon dolarlık hisse senedi alırken 50.9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) ve 600 Bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

USDTRY… Yukarı Yönlü Hareket Devam Etmekte… Merkez Bankası kararı sonrası 5.42 seviyesini gören USDTRY paritesinde ECB faiz kararı sonrası yükselişe geçen Dolar endeksiyle birlikte 5.46 seviyelerini test etti. ABD tarafında ise açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvurularının bir önceki döneme göre azalarak 223K açıklanmasının dolar endeksindeki pozitif görünümü desteklediğini söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları takip edilecek önemli datalar arasında yer almaktadır. Bir önceki ayda beklentilerin çok üstünde 304K açıklanan Tarım Dışı istihdam verisi aynı performans ile 181K beklentisinin üzerinde açıklanırsa dolar endeksinin değerlenmesi ile USDTRY yukarı yönlü baskılanabilir.

EURTRY… ECB Sonrası ile Bir Miktar Geriledi… TCMB faiz kararı ile dün 6.15 seviyelerini test eden EURTRY paritesinde ECB' nin faiz oranlarını değiştirmemesi ve faizleri en az 2019 boyunca sabit bırakacağı açıklamalarıyla yeniden 6.12 seviyelerine geriledi. Euro Bölgesinde açıklanan GSYH ise yılın dördüncü çeyreğinde %0.2 yıllık bazda ise %1.1 büyüdü.

EURUSD… Ekonomik Büyüme Riskleri ile Aşağı Yönlü… ECB beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttu. 1.12 seviyesine gerileyen EURUSD paritesinde Başkan Draghi'nin açıklamalarının Euro'yu baskıladığını söyleyebiliriz. Açıklamalarda büyüme görünümünün beklenenden zayıf olduğu vurgulanırken, ECB Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü. Bugün açıklanacak Ocak ayı Almanya Fabrika Siparişleri takibimizde olacaktır.

XAUUSD… Yatay Seyrine Devam Ediyor… Hafta başında sert düşüşler yaşayan Ons altın OECD'nin küresel büyümelerdeki yavaşlamaya yönelik raporu ve küresel risk algısına rağmen yatay seyrini sürdürdü. ECB açıklamaları ile birlikte 1290 – 1280 bandında hareket etse de uzun vadeli resesyon riskinin tekrardan gündeme gelmesi ile yukarı yönlü destek görülebilir.

GLDGR… USDTRY Yükselişi ile Yukarı Yönlü… 225 seviyesinden işlem gören gram altın için 5.46 seviyesine yükselen USDTRY paritesi takip edilecektir.

BRENT…66 USD Seviyesinde Yatay… ABD'de ham petrol stoklarında artış görülmesiyle birlikte Brent petrolün 66US$'a gerilemesiyle birlikte bugün ABD tarafında açıklanacak Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı verisi takibimizde olacak. Verinin beklentilerin üstünde gelmesi üretimin artmasını da beraberinde getireceğinden Brent'te bir miktar düşüş gözlemlenebilir.

S&P 500…Yoğun Veri Akışı Takip Edilecek… ABD'nin son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını vermesiyle birlikte satışları yoğunlaşan ve %0.20 düşüşle 2.765 puanla açılan endeks de ECB'nin büyüme ve enflasyonda aşağı yönlü revizyona gitmesinin piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ABD tarafında açıklanacak yoğun veri akışında görülecek pozitif görünümün S&P 500 endeksini de pozitif etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.