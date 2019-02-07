Son Dakika Haberleri: Banka Kampanyası Bahanesiyle Dolandırcılık İddiası

Banka Kampanyası Bahanesiyle Dolandırcılık İddiası

1 saat önce

Kırklareli'nde bir kişi sosyal medyada üzerinden 6 bin 380 lira dolandırıldığını iddia etti.

Banka Kampanyası Bahanesiyle Dolandırcılık İddiası, System.String[]
Kırklareli'nde bir kişi sosyal medyada üzerinden 6 bin 380 lira dolandırıldığını iddia etti.

Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis merkezine müracaat eden R.K, ifadesinde, banka kampanyası bahanesiyle hesabından kimliği belirsiz kişi yada kişilerce para aktarımı yapıldığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir bankaya ait kampanyaya katılmak amacıyla kullanıcı adı ve şifresini girdiğini ifade eden R.K, hata vermesi sonucu sisteme giriş yapamadığını belirtti.

Daha sonra sisteme giriş yapabilmesi için telefonuna gönderilen onay konu da sisteme eklediğini anlatan R.K, bir süre sonra cep telefonuna, E.Ş. adına ait hesaba 6 bin 380 lira para gönderileceği bilgi mesajının geldiğini öne sürdü.

Hesabını müşteri hizmetlerini arayarak dondurduğunu bildiren R.K, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Polis, Kırklareli, Güncel
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