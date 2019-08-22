Banka kârları eridi, sanayi çıkışa geçti
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Borsadaki 380 şirketin toplam 6 aylık karları 41.3 milyara geriledi.
Borsadaki 380 şirketin toplam 6 aylık karları 41.3 milyara geriledi. Bankaların karı yüzde 23 azaldı, sanayi şirketlerinin karı yüzde 12 dolayında artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:25
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