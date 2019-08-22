Son Dakika Haberleri: Banka kârları eridi, sanayi çıkışa geçti
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Banka kârları eridi, sanayi çıkışa geçti

9 dakika önce

Borsadaki 380 şirketin toplam 6 aylık karları 41.3 milyara geriledi.

Banka kârları eridi, sanayi çıkışa geçti, System.String[]

Borsadaki 380 şirketin toplam 6 aylık karları 41.3 milyara geriledi. Bankaların karı yüzde 23 azaldı, sanayi şirketlerinin karı yüzde 12 dolayında artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:25 
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