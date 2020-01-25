Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Samsun'da akrabasının evinden banka kartını alarak, kart hesabında bulunan 11 bin 500 TL'yi çeken şahıs kıskıvrak yakalandı.



Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda banka hesabından 11 bin 500 TL parasının çekildiğine ilişkin Salıpazarı Emniyet Amirliğine müracaatta bulunan S.T.'nin şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, yaptıkları titiz araştırma sonucu olayı akrabası Y.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Y.K.'nin Çarşamba ilçesindeki evinde yapılan aramada şüpheli evin banyosunda saklanırken yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.K., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN