Son Dakika Haberleri: Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı - Son Dakika

Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

6 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL çektiği öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir bankanın ATM'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL çektiği öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın ATM'sine kurdukları özel bir düzenekle banka kartlarını kopyalayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayarak 135 bin lira çektiği tespit edilen A.A., Ö.A., M.Y. ve S.Y. yakalandı. Zanlılardan S.Y.'nin 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 2 ay önce yakalandığı bir fırsatını bulup polisin elinden kaçtığı öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Efeler, Polis, ATM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da el bombalı banka soygunu
Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]