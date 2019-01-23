Banka Kartlarını Kopyalayan Şebekeye Operasyon: 5 Gözaltı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 Kaynak: DHA
Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı
24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı