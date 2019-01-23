Son Dakika Haberleri: Banka Kartlarını Kopyalayan Şebekeye Operasyon: 5 Gözaltı (2)

Banka Kartlarını Kopyalayan Şebekeye Operasyon: 5 Gözaltı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Banka Kartlarını Kopyalayan Şebekeye Operasyon: 5 Gözaltı (2), System.String[]
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:43 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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