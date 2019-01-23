Banka Kartlarını Kopyalayan Şebekeye Operasyon: 5 Gözaltı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K., emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: DHA
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