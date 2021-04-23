Banka kasası kiralayarak diğer kasaları soymaya çalıştı - Son Dakika

Üsküdar'da bir kişi, banka şubesinden kasa kiralayarak aynı odada bulunan diğer kasaları açıp soymak isterken yakalandı. Şüphelinin üzerinden 15 adet ham anahtar ve geçersiz dolar ele geçirildi. Öte yandan şahsın kasa odasına girmesi ve görevlinin gelip şüpheliyi kontrol etmesi kameralara yansıdı.

Olay, 14 Nisan Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 2 ay önce Türkiye giriş yapan Ukrayna uyruklu Andru S. bir banka şubesine giderek kasa kiraladı. Andru S., kasayı kiraladıktan sonra neredeyse her gün banka şubesine giderek kasasının olduğu odada dakikalarca kaldı. Şahıs 14 Nisan Çarşamba günü yine kiraladığı kasaya gitti. Bankada çalışan görevli kasanın bulunduğu odaya kadar ona eşlik edip, kapıyı açtıktan sonra yanından ayrıldı. Andru S.'nin içeride dakikalar geçirdiğini fark eden banka görevlisi durumdan şüphelenerek şahsın yanına gitti. İddiaya göre, şahıs kasa odasındaki tam 15 adet kasanın anahtarı için yanına çilingirden aldığı 15 ham anahtar getirerek her birinin kasalara denediği öğrenildi. Banka görevlisi durumu görünce hemen polisi aradı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Andru S.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 15 ham anahtar ve 4 adet geçersiz dolar ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kameralara yansıdı

Öte yandan Andru S.'ni bankadaki kasa odasına görevli ile girmesi, kasa odasında dakikalarca vakit geçirerek banka görevlisinin gelip bakması güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL