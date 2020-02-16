Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Karaman polisinin, kredi notu düşük olan kişileri, banka kredisi çıkartma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman polisinin, kredi notu düşük olan kişileri, banka kredisi çıkartma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman'da esnaflık yapan Orhan G. (47), bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü "garantili kredi" reklamındaki telefon numarasını arayarak banka kredisi çıkarılması için yardım istedi.

İlk önce kendisine verilen hesap numarasına 100 lira, ardından 475 lira yatıran Orhan G, daha sonra kendisine kredi çıkarmak için yardımcı olacaklarını vadeden kişilerin telefon numarasına ulaşamayınca dolandırıldığını arayarak polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şebeke üyelerinin İstanbul'da ikamet ettiğini belirledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda, şebekenin lideri olduğu iddia edilen İsa K. ile çağrı merkezinde çalışan Yasemin D, Burcu Y, Sümeyye Y, Özlem M. ve bu kişilerden sorumlu Osman B. ile Çin uyruklu Alıeu A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karaman'a getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 33'ü dolandırıcılıktan 37 suçtan sabıka kaydı bulunan İsa K. ile Osman B. tutuklandı.

Poliste 3 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası olan Çin uyruklu Alıeu A. ile diğer 4 şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kredi çekemeyen kişileri hedef kitle seçmişler

Şebeke üyelerinin, hedef kitle olarak kredi notu düşük kişileri seçtiği, kendilerine müracaat edenlerden, verdikleri hesaba önce 100 lira, daha sonra "masraflar" için ek olarak 475 lira yatırmalarını istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin, istenilen paraları yatıran mağdurların cep telefonlarını engelledikleri belirtildi.

Tutuklanan şüphelilerden İsa K'nın, mağdurları; "Her bankada temsilcilerimiz var. Onlar sorunları hallediyor. Bu fırsat bir daha elinize geçmeyebilir." gibi sözlerle ikna ettiği belirtildi.

Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı
Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]