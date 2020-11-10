Banka kredisiyle kurduğu "Patiköy"de sokak hayvanlarına sahip çıktı - Son Dakika

Banka kredisiyle kurduğu "Patiköy"de sokak hayvanlarına sahip çıktı

10.11.2020 11:03
Banka kredisiyle kurduğu

Kastamonu'da, çoğunluğu engelli ve yavru 70 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Hülya Balcı, işi çıkışı geldiği Patiköy'de görülmeye değer bir sevgi gösterisiyle karşılanıyor.

Kastamonu'da, çoğunluğu engelli ve yavru 70 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Hülya Balcı, işi çıkışı geldiği Patiköy'de görülmeye değer bir sevgi gösterisiyle karşılanıyor.

Bir hastanede işçi olarak çalışan ve birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide sahipsiz hayvanlar için "Patiköy"ü kuran Hülya Balcı, çoğunluğu doğada tek başına kaldığında yaşam şansı düşük olan engelli ve yaralı köpekler ile yavruların bakımını üstleniyor.

İş dışındaki zamanını Patiköy'de geçiren, köpekleri günde iki kere besleyen, sularını veren, temizlik ve bakımlarını yapan Balcı'nın, "can" dediği köpekleriyle kurduğu bağ, "merhamet", "sevgi" ve "minnet" duygularını gözler önüne seriyor.

Köpekleri için konteynerde kalan ve Patiköy'de zorlu bir yaşamı göze alan Balcı, salgın döneminde, kronik rahatsızlıkları bulunan eşi hastalanmasın diye hayatını hastane, şehir merkezindeki evi ve Patiköy arasında sürdürüyor.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır Patiköy'de yaşadığını belirterek "Patiköy tamamlandıktan sonra şehirdeki evimizi kapatıp eşimle buraya yerleşmiştik. Hastanede çalışıyorum. Salgın çok fazla etkili. Burada çok fazla canlı var. Eşimin, KOAH ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunuyor. Virüs kapabileceği düşüncesiyle o şehir merkezindeki eve gitti. Ben de burada canlarımla birlikte kalıyorum." dedi.

"Her sabah 5'te kalkıp temizliklerini yapıp yemeklerini veriyorum"

Salgınla birlikte hayatının iyice zorlaştığını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Eskiden gündüzleri eşim burada kalıyordu ve canlara göz kulak oluyordu artık ben işten gelene kadar beni bekliyorlar. Her sabah 05.00'te kalkıp temizliklerini yapıp yemeklerini veriyorum. Ardından eşimin kahvaltısını hazırlayıp kapıdan kendisine bırakıyorum. Daha sonra hastaneye geçiyorum. Öğle arası yemek boşluğunda yemekleri topluyorum. Akşam işten dönünce temizliklerini yapıp öğlen topladığım yemekleri veriyorum. Ardından eşime yemek hazırlayıp eve bırakıyorum. Daha sonra tekrar hastaneye gidip sabah köpeklere vermek için akşam yemeğinden artanları alıyorum."

Patiköy'de başta 25 köpek olduğunu belirten Balcı, "Bunlar dağlardan, besleme bölgelerinden kurtardıklarım. Şu an sayımız 70. Şu ana kadar yaklaşık 40 tane sahiplendirme yaptım. Burada aylık kontrolleri oluyor, kısırlaştırma oluyor." dedi.

Balcı, Patiköy'ü sahipsiz canlar için yaptığını ifade ederek "Beni şikayet ediyorlar ama ben burayı sahipsiz köpekler için yaptım. Onlar yaşasın diye yaptım. Kapımız herkese açık, herkes gelip burayı görebilir. Canları sevip destek verebilirler." diye konuştu.

Balcı, oldukça yorucu bir hayatı olduğunu ancak köpeklerin onu gördüğünde yaşadıkları mutluluğun tüm yorgunluğunu unutturduğunu sözlerine ekledi.

Kastamonu, Engelli, Sabah, Balcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banka kredisiyle kurduğu 'Patiköy'de sokak hayvanlarına sahip çıktı - Son Dakika


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