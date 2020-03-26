Banka kuyruğuna girenler sosyal mesafeye dikkat etmedi - Son Dakika

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Banka kuyruğuna girenler sosyal mesafeye dikkat etmedi
6 saat önce
Tokat'ta, banka önünde sıraya giren vatandaşların birçoğunun 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.
Tokat'ta, banka önünde sıraya giren vatandaşların birçoğunun 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.
Yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da bankalar korona virüsü önlemleri kapsamında mesai saatlerini değiştirerek müşterilerini tek tek içeriye almaya başladı. Banka şubeleri önünde vatandaşlar işlemlerini yapabilmek için bir süre beklemek durumunda kaldı. Sıraya giren vatandaşların birçoğunun ise sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar bankalar içerisinde alınan önlemlerin dışarıda alınmadığını, sosyal mesafenin korunamadığını söyledi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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