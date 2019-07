Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Tüketici örgütü temsilcileri, son dönemlerde Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde bazı bankaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) logolarının yer aldığı sahte hesaplarla dolandırıcılık...

SİNAN BALCIKOCA - Tüketici örgütü temsilcileri, son dönemlerde Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde bazı bankaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) logolarının yer aldığı sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklarla ilgili çok şikayet aldıklarını söyledi.

Ağaoğlu, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Twitter, Instagram, Facebook gibi geniş kitlelerin takip ettiği sosyal medya mecralarında sahte banka ilanlarıyla tuzağa düşürülen tüketiciler hesapları boşaltılarak dolandırılıyor, hatta tüketicinin adına kredi bile çekiliyor. Tüketiciler 'Banka hesap kesintileri, kart aidatı iadesi, puan kazanmak, kredi almak, çekilişe katılmak için tıklayın' şeklinde ifadeler yer alan reklamlara aldanmasın. Bu reklamların çoğu bankaları taklit eden dolandırıcılar tarafından veriliyor. Ne acıdır ki sosyal medya işletmecileri de bu ilanları yayınlayarak yüz binlerce insanı tehlikeye sokuyorlar. Dolandırıcılar kurbanlarını bankaların, hatta TCMB ile BDDK'nın logolarını kullanılarak verdikleri ilanla kandırıp tuzaklarına düşürüyor."

"Hesabı boşaltıp ayrıca kredi çekip borçlandırabiliyorlar"

Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarının yöneticilerinin dolandırıcılara karşı önlem alması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Dolandırılan tüketicilerin çoğu kez faile ulaşmaları mümkün olmamaktadır, çünkü tüketici kendisini bankanın mobil şubesinde olduğunu zannederek işlem yapıyor. Yani tüketici 'bankanın uygulamasına girdim' zannettiğinde, tüketicinin tüm bilgilerini ekranda gören dolandırıcı aynı zamanda ikinci bir bilgisayardan bankanın gerçek mobil şubesine giriyor. Banka tüketicinin cep telefonuna bir şifre gönderiyor. Tüketici, o şifreyi de dolandırıcının ekranına yazdığında dolandırıcı gerçek banka hesabının bulunduğu sayfada o şifreyle hesabı boşaltabiliyor ayrıca kredi çekip borçlandırabiliyor."

Tüketicilerin, dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunurken reklamın yer aldığı sosyal medya kuruluşunu da şüpheli olarak göstermesini öneren Ağaoğlu, "Tüketici hizmet aldığı sosyal medya sitesi tarafından yapılan ihmal, dikkatsizlik ya da özensizlik nedeniyle bir zarara uğramışsa, Tüketici Kanununa göre, zararını sosyal mecrada hizmet sunan kuruluştan talep edebilir." bilgisini de paylaştı.

"Tüketiciler her linki tıklamasın"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da tüketicilerden son dönemlerde bu konuyla ilgili ciddi şikayetler aldıklarını söyledi.

Sosyal medya sitelerinde banka logoları kullanılarak, "Dosya masraflarınızın farkında mısınız? Birikmiş paralarınızı almak için bizi arayın." gibi ilanlar yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüketiciler de bankaların logolarıyla yapılan bu ilanlara inanıyor. Gösterilen bu yolun tuzak olduğunu deneyerek görüyor. Sosyal medyaya bu kadar rahatlıkla bu tür yanıltıcı ilanları verenlerin önlenmesiyle ilgili bir denetimin mekanizması olmasını gerektiğine inanıyoruz. Tüketicilerin de ikinci bir mağduriyet yaşamamaları için her çağrıya cevap vermemeleri, her linki tıklamamaları gerekir."

