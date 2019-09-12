Son Dakika Haberleri: Banka mevduatları geriledi
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Banka mevduatları geriledi

2 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.

Banka mevduatları geriledi, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40 
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