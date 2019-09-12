Banka mevduatları geriledi
2 saat önce
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40
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