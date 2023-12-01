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Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı - Son Dakika

Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı

Banka Müdürü Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu vurgununda yeni bir mağdur daha ortaya çıktı. Erzan'a 2016-2023 yılları arasında 600 bin dolar kaptırdığını söyleyen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül, görevinden alındı.

Banka Müdürü Seçil Erzan\'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı
01.12.2023 - 15:44,  Güncelleme: 16:15
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde annesinin oturması için aldığı evi, ekonomik olarak zora düşünce 21 gün sonra sattığı ortaya çıktı. Erzan'ın evi almasına aracılık eden ve kendisinin de dolandırıldığını iddia eden Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül, görevinden alındı.

21 GÜN SONRA SATMIŞ

Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu kişilerin milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olaya ilişkin gelişmeler yaşanıyor. Erzan, Önderler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde 8 Aralık 2022'de bir daire satın aldı. Erzan'ın dolandırdığı kişiler arasında bulunduğu belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül aracılığı ile alınan dairede oturacak annesinin rahat girip, çıkabilmesi için giriş kat tercih edildi. Ekonomik olarak zora düşen Erzan, aldıktan 21 gün sonra, 29 Aralık 2022'de daireyi 3 milyon TL civarında bir bedelle sattı. Emlak danışmanları, bugün o bölgedeki daire fiyatlarının 8-10 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.

Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı
Seçil Erzan

ZABITA AMİRİ GÖREVDEN ALINDI

Seçil Erzan'ın evi alıp, satmasında aracılık ettiği belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ise görevinden alındı. Erzan için hazırlanan iddianame adı geçen Eligül hakkında belediye, şikayet gitmesi üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eligül'ün, pasif göreve çekildiği bildirildi.

ERZAN'A 600 BİN DOLAR KAPTIRMIŞ

İddianamede, Eligül'ün, Erzan tarafından mağdur edildiği iddialarının ayrı bir dosya üzerinde yürütüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, yıllardır olan birikimini, evini ve otomobilini satarak kendisine verdiğini söyledi. Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar verdiğini ifade eden Eligül, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı.

Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı
Hüseyin Eligül

ERZAN'IN YATALAK ANNESİNE YARDIMCI OLMUŞ

İddianamede, müştekilerden İbrahim K.'nin fona yatırdığı parayı Seçil Erzan'a götürmesi için Eligül'e verdiği kaydedildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, 'ablam' diye hitap ettiği ve 30 yıldır tanıdığını söylediği Seçil Erzan'a, güvenerek birçok kez fona yatırması için para verdiğini belirterek, "Seçil parayı parça parça geri verdi. Fakat bir kısmını alamadım" dedi. Erzan'a annesinin yatalak olması nedeniyle yardım ettiğini anlatan Eligül, annesinin masraflarının karşılanması için Nazlı Can aracılığıyla kendisine bin, 2 bin lira para gönderdiğini, bu para ile annesinin alışverişini yaptıklarını söyledi.

Eşinin de annesine yardım etmesi için Erzan'ın Bozcaada'daki evinde bir süre kaldığını belirten Hüseyin Eligül, Erzan'ın kendisine bir emanet getirmesi ricasında bulunduğunu anlatarak, Bozcaada'da mimarlık yapan İbrahim K.'nin yanına gidip, kumaş poşet içine ne olduğunu bilmediği sarılı bir şey alıp, Erzan'a teslim ettiğini söyledi. Seçil Erzan'ın yatalak annesini Çorlu'daki evine götürdüğünü söyleyen Eligül, bir süre sonra Bozcaada'dan İbrahim K.'nin gelip, Erzan'a verdiği parayı alamadığını söyleyip, mağdur olduğunu anlattığını söyledi.

Erzan dosyasında adı geçen AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere de ilçe teşkilatınca disiplin kuruluna sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Banka Müdürü Seçil Erzan'a 600 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri görevden alındı - Son Dakika
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