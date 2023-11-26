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Banka Müdürü Dolandırıcılık Şüphelisi Altınlarla Yakalandı - Son Dakika

Banka Müdürü Dolandırıcılık Şüphelisi Altınlarla Yakalandı

Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın Çorlu'daki banka şubesindeki kasasında altınlar bulundu. Ayrıca, Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da bir bağ yeri olduğu belirlendi.

Banka Müdürü Dolandırıcılık Şüphelisi Altınlarla Yakalandı
26.11.2023 - 14:18,  Güncelleme: 14:20
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ÜNLÜ futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu. Erzan'ın Çorlu'da bir ev ve iş yeri ile Çanakkale Bozcaada'da üzerine kayıtlı bir bağ yeri olduğu belirlendi.

İstanbul'da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK'ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu.  Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Banka Müdürü Dolandırıcılık Şüphelisi Altınlarla Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banka Müdürü Dolandırıcılık Şüphelisi Altınlarla Yakalandı - Son Dakika
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