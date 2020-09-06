Banka Müdürü Kalbine Yenildi - Son Dakika

Banka Müdürü Kalbine Yenildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan 48 yaşındaki Faik Şenlik İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan 48 yaşındaki Faik Şenlik İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün sabah İzmir Narlıdere'de bulunan evinde kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 1 çocuk babası Faik Şenlik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti. Dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan Faik Şenlik'in durumunun ciddileşmesi üzerine eşi Yeşim Şenlik tarafından ambulans çağrıldı. Ambulans eve ulaşamadan Faik Şenlik hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Faik Şenlik'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yaklaşık 9 yıldır Alaşehir'de özel bir banka müdürü olarak görev yapan Faik Şenlik'in ölümü Alaşehirlileri de üzdü. Faik Şenlik'in cenazesi İzmir Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

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