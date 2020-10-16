Banka müdürüne sokak ortasında saldırı - Son Dakika

Banka müdürüne sokak ortasında saldırı

16.10.2020 00:59
Banka müdürüne sokak ortasında saldırı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan S.Ç., bankanın önünde saldırıya uğradı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürü olan S.Ç., bankanın önünde saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, banka müdürü S.Ç. ile yaklaşık 15 gün önce trafikte yol verme konusunda tartıştıklarını, bu nedenle kendisine kinlendiğini ve sokakta gördüğünde saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Pazartesi günü sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir bankanın müdürü olan S.Ç. iş yerine giderken banka önünde bir kişinin saldırısına uğradı. Başına sert bir cisimle iki kez vurulan S.Ç. aldığı darbeyle yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken, yaralı S.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından yapılan incelemede saldırganın H.Ş. adlı şahıs olduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinde H.Ş.'nin Müdür S.Ç.'yi takip ettiği, banka önüne geldiğinde arkasından yaklaşarak başına sert bir cisimle iki kez vurduktan sonra koşarak refüjdeki çitlerden atladığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polise ifade veren S.Ç., olayın kendisine daha önce pos cihazı için başvuruda bulunan ancak başvurusu uygun bulunmayarak talebi geri çevrilen E.A. isimli bir şahıs tarafından yaptırıldığını iddia etti.

Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin ilçeye plakası belirlenemeyen bir motosiklette Alanya'dan geldikleri, olayın ardından tekrar Alanya'ya döndükleri tespit edildi. Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalarda H.Ş. ve T.Ş. adlı şüpheliler ikamet ettikleri adreste yapılan baskınla yakalanarak Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli H.Ş., emniyetteki ifadesinde banka müdürü S.Ç. ile yaklaşık 15 gün önce trafikte yol verme konusunda tartıştıklarını, bu nedenle kendisine kinlendiğini ve sokakta gördüğünde saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan E.A. ve T.Ş. serbest bırakılırken, saldırıyı kabul eden H.Ş. savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Saldırı, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banka müdürüne sokak ortasında saldırı - Son Dakika

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