BANKA MÜDÜRÜNÜ 2 SAAT REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BANKA MÜDÜRÜNÜ 2 SAAT REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

14.08.2022 14:22

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde etkisiz hale getirdiği banka güvenlik görevlisinin tabancasını alıp, şube müdürünü 2 saat rehin tutan Mehmet Reşit Demir (36) tutuklandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde etkisiz hale getirdiği banka güvenlik görevlisinin tabancasını alıp, şube müdürünü 2 saat rehin tutan Mehmet Reşit Demir (36) tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos'da saat 15.30 sıralarında Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Mehmet Reşit Demir, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasını aldı. Demir, ardından şube müdürünü rehin alarak, içeridekileri bankanın giriş kısmına doğru çıkardı. Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı.

POLİSLER İKNA ETTİ, 2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Şube müdürünü rehin alan Demir ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice Demir de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Demir, polis ekiplerinin 2 saatlik çabalarının ardından ikna oldu. Bankada görevli personelin de dışarı çıkması ile içeri giren polisler, Demir'i gözaltına aldı.

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM'

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Reşit Demir'in, Antalya'da sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Demir, "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA

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Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BANKA MÜDÜRÜNÜ 2 SAAT REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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