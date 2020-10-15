Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı

15.10.2020 11:15
Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürünü sokak ortasında başından yaralayıp kaçan H.Ş., polisin sıkı takibi sonucu yakaladı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürünü sokak ortasında başından yaralayıp kaçan H.Ş., polisin sıkı takibi sonucu yakaladı. İfadesinde banka müdürüyle yaklaşık 15 gün önce trafikte yol verme konusunda tartıştıklarını, bu nedenle de sokakta gördüğünde saldırdığını öne süren H.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da 12 Ekim Pazartesi saat 08.30 sıralarında özel bir bankanın müdürü S.Ç., iş yerine giderken sokakta bir kişinin saldırısına uğradı. Başına sert bir cisimle vurulan S.Ç. aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ç., ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifadesinde, daha önce pos cihazı için başvuran, ancak verilmeyince kendisini tehdit eden E.A. isimli kişinin saldırdığını öne sürdü.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki tüm kamera kayıtlarını incelendi. Şüphelinin, yanındaki başka bir kişiyle Alanya'dan plakası belirlenemeyen motosikletle Gazipaşa'ya geldiği ve olayın ardından Alanya'ya döndükleri tespit edildi. Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalarla şüphelilerin H.Ş. ve T.Ş. olduğu saptandı. Salı günü adreslerine yapılan baskınla H.Ş. ve T.Ş. yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, S.C.'nin ifadesi doğrultusunda E.A.'yı da aynı gün Gazipaşa'da gözaltına aldı.TRAFİKTE TARTIŞTIĞI İÇİN SALDIRMIŞ

İşlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 3 şüpheliden saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.Ş. ifadesinde, banka müdürü S.Ç. ile yaklaşık 15 gün önce trafikte yol verme konusunda tartıştıklarını, bu nedenle de sokakta gördüğünde saldırdığını öne sürdü. Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından H.Ş. ise sevk edildiği adliyede savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı
Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı
Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı
Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı
Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı

Gazipaşa, Alanya, Banka, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banka müdürünü sokakta yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

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