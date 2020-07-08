Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı - Son Dakika

Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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