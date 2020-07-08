Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı - Son Dakika

Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin müdürü S.D. koronavirüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan S.D., hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Banka dezenfekte edilirken, S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel, evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.

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Koronavirüs, Derik, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı - Son Dakika
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