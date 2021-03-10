Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı - Son Dakika

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı

10.03.2021 22:32

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı İstanbul, Konya ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşların hesaplarını illegal yollarla ele geçirerek 2 milyon 265 bin TL civarında vurgun yaptıkları...

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı

İstanbul, Konya ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşların hesaplarını illegal yollarla ele geçirerek 2 milyon 265 bin TL civarında vurgun yaptıkları ileri sürüldü

İSTANBUL - Banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek 2 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edilen 19 şüpheliden 13'ünün yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 19 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Haklarında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 13'ünün İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalandığı aktarılan operasyon ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini A.K. adlı bir şüpheli yürüyordu. Şebekenin ilk aşamada banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek, oluşturdukları sahte kimliklerle hesapta tanımlı GSM numarasının bağlı olduğu operatöre müracaat edip "kayıp/çalıntı" bildirimi ile yeni SİM kart aldığı saptandı.

SİM kart değişikliği ile müşteri hesaplarını ele geçirmişler

Daha sonra kart değişikliği nedeniyle banka tarafından uygulanan SİM kart blokenin kaldırılması için ilgili bankaların çağrı merkezlerini arayarak geniş bant hizmetine uyumlu (4,5 G'ye) SİM kart talep ettikleri ve bankanın yönelttiği güvenlik sorularını doğrulayarak hesaptaki blokenin kaldırılmasını sağladılar. Ardından mağdur hesaplarının internet bankacılığına tanımlattıkları ya da çağrı merkezi aracılığıyla Elektronik Fon Transferi ve havale işlemine olanak verilen çağrı merkezi üzerinden yeni şifre oluşturdukları belirlendi. Bu yolla gerçek hesap sahiplerinin SİM kartlarını pasif duruma düşerek bankayla olan irtibatını kesen şebeke üyeleri, banka tarafından havale ve EFT işlemlerine esas olarak gönderilen SMS şifrelerine ulaşmış oluyorlardı.

Hesap sahibini teyit için arayan banka görevlileri, aslında dolandırıcıyla temas kurmuş

İşlem sırasında bankanın durumdan şüphelenmesi halinde hesap sahibinden teyit almak için arama yaptığı, bu durumda da bankanın gerçek müşteriler yerine "yanıltılarak" yine şüpheli şahıslarla görüşme yaptıkları ve bu şebeke üyelerine ödeme yaptıkları tespit edildi. Yapılan ilk tespitlerde şebeke lideri A.K. ve adamlarının çok sayıda vatandaş üzerinden toplamda 2 milyon 265 bin 680 lira civarında dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazanç ortaya çıkarıldı. Son aşamada ise bankalar tarafından şüpheli hesaplara aktarılması polis tarafından engellenerek teşebbüs aşamasında kalan para ise 20 bin Euro olarak ifade edildi.

Yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi 13 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, firari 6 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı
Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı
Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı
Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı

Dolandırıcılık, İstanbul, Konya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan dolandırıcılık olayında aranan 19 şüpheliden 13'ü yakalandı - Son Dakika
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