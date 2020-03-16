Banka önlerinde korona virüs kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka önlerinde korona virüs kuyruğu - Son Dakika

Banka önlerinde korona virüs kuyruğu

6 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.

Banka önlerinde korona virüs kuyruğu, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.

Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler Korona virüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, Korona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, içeri korona virüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.

(Gökşen Efe/İHA)

Ankara, Sincan, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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