Banka önlerinde korona virüs kuyruğu - Son Dakika

Banka önlerinde korona virüs kuyruğu
6 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.
Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler Korona virüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, Korona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, içeri korona virüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.
(Gökşen Efe/İHA)
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