Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00'a çekmesinin ardından Afyonkarahisar'da bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00'a çekmesinin ardından Afyonkarahisar'da bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu.


Afyonkarahisar'da bankaların saat 12.00'da açılmasıyla metrelerce kuyruk oluştu. Kent merkezi Bankalar caddesinde yüzlerce vatandaş işlem yaptırmak için saatler öncesinden banka önlerinde sıra beklemeye başladı. Banka kuyrukları uzadıkça vatandaşlarda tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar bankaların çok az personelle çalıştığını belirterek "Bize virüs bulaşmasın diye banklara almıyorlar. Mesafe bir metre olacak diyorlar bakın birbirimize yapışık vaziyette kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs" diye konuştu.


Öte yandan banka personelleri de sürekli ATM'lerde dezenfektan ve temizlik çalışması yaptığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]